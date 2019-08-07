İzmirli yüzücünün başarısı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) yüzme eğitmenliğinin yanı sıra İdari Mali İşler Başkanlığında görev yapan Didem Odaman, Türkiye Yüzme Federasyonu Uluslararası Masterler Yaz Yüzme Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre Didem Odaman, 30-34 yaş kategorisinde "50 metre kurbağalama", "100 metre kurbağalama," "200 metre kurbağalama" ve "50 metre sırtüstü" branşlarında birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odaman, 6 yaşında Göztepe Yüzme İhtisas'ta yüzme sporuna başladığını belirterek Çanakkale ve İstanbul boğazlarını yüzerek geçtiğini ve profesyonel ve lisanslı olarak yüzme sporuna devam ettiğini ifade etti.

Odaman antrenmanlarını İKÇÜ yüzme havuzunda yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Bir yandan iş hayatımı sürdürürken spor hayatımı da mesai dışında İKÇÜ'de geçiriyorum. Yüzme hayatımın vazgeçilmezleri arasında. Dereceye girip madalya kürsüsüne çıktığımdaki heyecan, bir sonraki şampiyonaya hazırlık motivasyonumu arttırıyor. Bu başarıda emeği geçen aileme ve İKÇÜ Rektörü Prof.Dr. Saffet Köse'ye teşekkür ederim."

Kaynak: AA