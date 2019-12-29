İzmirliler alışveriş yapmanın keyfini yaşadı

Canlı performans konserler ve Karşıyaka Belediye Bandosu neşe dolu saatler yaşattı.

Yeni Yıla sayılı günler kala Bostanlı Pazar Yerinde Yeni Yıl Hediyelik Eşya Alışveriş Festivali İzmir Hediye Fest açıldı. Cep yakmayan hediyelikler Bospa'da sloganı ile başlayan organizasyonda geniş ürün yelpazesi halka sunuldu. El sanatları, Yöresel Ürünler, takı, çanta, ayakkabı, cam ve ahşap ürünler, zücaciye, mutfak gereçleri, antika ve yeni yıl süsleri başta olmak üzere kişiye özel binlerce ürün stantlarda görücüye çıktı. 27 Aralık'da başlayan festival 31 Aralık ikindi saatlerine kadar sürecek.

Renkli Etkinlikler ilgi çekti

Organizasyonun açılış günü Grup Akustika eşsiz performansıyla göz doldurdu. Katılımcılar ve ziyaretçiler müzikler eşliğinde danslar etti. Karşıyaka Belediye Bandosu Bostanlı Pazar Yerine güçlü bir giriş yaptı. 25 kişilik bando hediyelik stantlarının arasında marşlar çalarak dolaştı. Etkinlik alanına bando ulaştığında yüzlerce ziyaretçi alkışlarla bandoya eşlik etti.Geleneksel Türk Marşları ve Batı müziğinden örnekler sunan bando dakikalarca alkışlandı. Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Şebnem Tabak başta olmak üzere çok sayıda vatandaş müziğin ritmine kendini kaptırarak danslar etti. Karşıyaka Belediye Bandosu 3 gün süreyle alanda hayranlarıyla buluşacak.

Egemen Medya Organizasyon tarafından düzenlenen organizasyon 5 gün sürecek. Organizasyonun Koordinatörü Dilek Erbey cep yakmayan hediyelikler için İzmirlileri Bostanlı Pazar Yerine davet etti.