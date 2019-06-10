İzmirliler Aqua Yaşam'a yoğun ilgi gösterdi

Karabağlar Belediyesi'nin 230 bin metrekare yeşil alan ve çocuk oyun alanlarını kapsayan Uzundere Rekreasyon Alanı içerisindeki "Aqua Yaşam" yüzme havuzlarına bu bayram süresince binlerce kişi geldi. Bu yıl birtakım yeniliklerin de yapıldığı,daha güzel ve modern bir hale getirilen havuzlara yoğun ilgi gösterildi. Özellikle ebeveynleriyle alana gelen çocuklar, havuzun tadını doyasıya çıkardılar.

Yaz boyunca hizmet verecek

Aqua Yaşam,bundan sonra da yaz dönemi boyunca haftanın 7 günü sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.Aileleri ile birlikte gelen 0-6 yaş arasındaki 2 çocuk da havuzlardan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Aqua Yaşam alanında yer alan kafeterya da sabah kahvaltısı ve öğle yemeği çeşitleriyle ziyaretçilere hizmet verecek.

Kaynak: Bültenler