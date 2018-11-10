İzmirliler Ata'sını Andı

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:03



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:03

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıldönümünde, İzmir'de törenlerle anıldı. Saat 09.05'te hayatın durduğu kentte, bayraklar yarıya indirildi, Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.İzmir'deki Atatürk'ü anma törenleri, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Atatürk Anıtı'na Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu çelenk bıraktı. Tören alanında bulunan bir sokak köpeğinin, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Ege Ordu Komutanı'nın yanındaki askerin üzerine zıplaması ilginç bir görüntü oluşturdu. Törene Ak Parti ve CHP milletvekillerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, üniversitelerin rektörleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askeri erkan ile öğrenciler de hazır bulundu.09.05'TE HAYAT DURDUAtatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te bayraklar yarıya indirildi, 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Aynı anda sirenler ve taşıt kornaları çaldı, araçlarından inen, işyerlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı. Bu sırada tören alanındaki bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi. Törendeki güvenlik önlemleri de dikkat çekti, yüksek binaların çatılarına kesin nişancılar yerleştirildi. Meydandaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sona erdi.ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE ANMA ETKİNLİĞİ DEVAM ETTİAtatürk'ü anma programı daha sonra Konak'taki Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Törenin açılış konuşmasını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yaptı. Necdet Budak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözüyle gelecek nesillere emanet ettiği bu vatan için çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk milletinin değil, tüm dünyanın derin bir saygı ile andığı, yol gösterici bir liderdir. Azmi, çalışkanlığı, askeri ve siyasi dehasıyla nice imparatorlukları dize getiren büyük lider Atatürk, fikirleri ve ileri görüşlülüğü ile gelecek nesillere yön vermekte ve örnek teşkil etmektedir. 10 Kasım, bizler için sadece bir matem günü değildir, olmamalıdır. Atatürk'ü anarken aynı zamanda onu anlamak, fikri mirasını gelecek nesillere aktarmak bizlerin görevidir. Bizler, bu sorumluluğun bilincinde olarak, yetiştirmekle yükümlü olduğumuz gelecek nesillerimize bilimin rehberliğinde yol gösterip, O'nun fikirleri ışığında ülkemizi ileriye taşıyacak bilim insanlarını Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırmak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Konuşmadan sonra Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü öğrenci ve öğretim elemanları 'Sarı Zeybek' danslı anlatım gösterisi sundu. Ege Üniversitesi Medya Uygulama Araştırma Merkezi'nin 'Son Sefer' isimli belgesel gösteriminden sonra Ses Eğitimi Bölümü öğrencileri, Aşık Veysel'in 'Atatürk'e ağıt' türküsünü seslendirdi. Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Mert'in 'Lider Atatürk' konulu konferansından sonra tören 'Atatürk'ün vefatı ve Anıtkabir'e nakli' konulu fotoğraf sergisiyle sona erdi. - İzmir