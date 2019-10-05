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İzmirliler Boyoz Festivali'nde buluşuyor

İzmir kahvaltılarının vazgeçilmezi 'boyoz', tadına doyulmayacak bir festivalle damaklarda iz bırakacak. Yarın (6 Ekim 2019) düzenlenecek 5. İzmir Boyoz Festivali, İzmirlileri Gündoğdu Meydanı'nda buluşturacak.

05.10.2019 15:15İzmirliler Boyoz Festivali'nde buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Radyo Romantik Türk projesiyle bu yıl 5.si düzenlenecek "Boyoz Festivali", kent yaşamına farklı bir heyecan katacak. Gündoğdu Meydanı'ndaki etkinlikte,Büyükşehir Belediyesi binlerce boyoz, yumurta, peynir ve çay ikramında bulunacak. İzmirliler saat 11.00'den itibaren Kordon'da temiz hava ve güneşin tadını müzik eşliğinde çimlerde boyoz yiyerek çıkartacak.

Etkinlik kapsamında "Boyoz Yeme Yarışması" da düzenlenecek. Kadın ve erkek olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenecek yarışmada birincilere sürpriz ödüller verilecek. Çocuklar için oyun gruplarının da kurulacağı Gündoğdu Meydanı'nda, Radyo Romantik Türk DJ'leri gün boyu müzik performansı sergileyecek. Çocuklar için oyun grupları kurulacak. İzmirliler hem tadını hem eğlencesini unutamayacağı bir şenlik yaşayacak.


Gündoğdu Meydanı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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