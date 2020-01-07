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İzmirliler, kar sevinci yaşadı

İzmir merkezinde soğuk hava hakimken, yüksek kesimler beyaza büründü.

07.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:32 İzmirliler, kar sevinci yaşadı
merkezinde soğuk hava hakimken, yüksek kesimler beyaza büründü. Kara hasret kalan İzmirliler, karın yoğun olduğu alanlara giderek kar keyfi yaşadı.

İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü, kara hasret vatandaşlar da soluğu bu bölgelerde aldı. Özellikle Sabuncubeli mevki'i ve çevresindeki köylere giden İzmirliler, kartopu oynadı ve bol bol öz çekim yaptı. Öte yandan bazı araçlar kar nedeniyle köylere çıkmakta zorlandı.

"Kar gören masum İzmirliler"

Manisa-İzmir eski yolunu kullanan bazı sürücüler, araçlarını park ederek karın keyfini çıkardı. Vatandaşlar, kara hasret olduklarını belirterek, esprili bir dille "Kar gören masum İzmirliler" yorumunu yaptı. Bazı vatandaşlar ise daha yüksekte bulunan köylere gitti. Gökçeler köyü muhtarı Mehmet Mulla, "Aracımla köye çıkarken zorlanıyorum. Aslında biz tecrübeliyiz. Daha fazla kar yağışı olduğu dönemler de oluyor. Bir şekilde zorlansak da köye çıkabiliyoruz" dedi. Ailesiyle kartopu oynayan Güldane Mutlu, "Kış mevsiminde genelde buraya kartopu oynamaya geliyoruz. Karın asilliği ve güzelliği bizi mutlu ediyor. Karı özlüyoruz. Oğlum üç gündür kar yağsa diye dua ediyordu" derken, oğlu İsmet Berkay Mutlu da, "En son 3 sene önce Manisa'ya kar yağmıştı. Dağ evinde kardan adam yapmıştık. Kartopu oynayan ve okulları tatil edilen öğrencilere özeniyorum" diye konuştu. - İZMİR

Manisa, Masum, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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