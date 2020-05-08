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İzmirliler, kısıtlama öncesi alışveriş için Havra Sokağı'na akın etti

İzmirliler, kısıtlama öncesi alışveriş için Havra Sokağı'na akın ettiİzmirliler, sokağa çıkma kısıtlamasına sayılı saatler kala gıda alışverişi yapmak için Havra Sokağı'na akın etti.

08.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:58
İzmirliler, kısıtlama öncesi alışveriş için Havra Sokağı'na akın etti
İzmirliler, sokağa çıkma kısıtlamasına sayılı saatler kala gıda alışverişi yapmak için Havra Sokağı'na akın etti. Zabıta ekipleri ise, maskesiz vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Gece saat 00.00 itibariyla başlayacak ve pazar gecesi son bulacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Havra Sokağı, İzmirlilerin akınına uğradı. Vatandaşlar, pazar alışverişini yapabilmek için sokak içerisinde bulunan tezgahlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Zabıta ekipleri ise, Havra Sokağı'nın girişine bariyerler koyarak alışverişe gelen vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyup uymadığını kontrol etti. Maskesiz olan vatandaşlara uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, yoğunluk oluşmasının ardından vatandaşların Havra Sokağı içerisine sırayla girmesine müsaade etti. Havra Sokağı'na alışverişe gelen Hayriye Göl, hafta sonu kısıtlaması dolayısıyla dışarı çıkamayacağı için sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkmak zorunda kaldığını söyledi. 28 gündür ilk defa sokağa çıktığını söyleyen Canan Yıldız ise, 'Gelmek zorundaydık. Sosyal mesafe denen hiçbir şey yok. Ben yaklaşık 28 gündür ilk defa sokağa çıkıyorum' diye konuştu. Bir diğer vatandaş Orhan Sincaroğlu da, Havra Sokağı'nın bu kadar kalabalık olmasının doğru olmadığını dile getirdi. İzmirliler, kısıtlama öncesi alışveriş için Havra Sokağı’na akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, Güncel, Haber

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