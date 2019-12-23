İzmirliler Kubilay ve arkadaşlarını andı

İzmir'in Menemen ilçesinde 89 yıl önceki kanlı ayaklanmada Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki yine unutulmadı. Kubilay Anıtı'nın bulunduğu Yıldıztepe şehitliğinde düzenlenen resmi törenin ardından binlerce İzmirli soğuk ve yağmurlu havaya rağmen "Demokrasi ve Laiklik" talebiyle yürüdü.

Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları ilk olarak resmi törenle anıldı. Kubilay Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve saygı atışıyla başlayan tören, Yıldıztepe Şehitliğindeki şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Milyonlarca Kubilay var

Resmi törenin ardından Başkan Soyer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, meslek örgütlerinin temsilcileri ve İzmirliler "Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü"ne katılarak Menemen Stadyumu'ndan Kubilay Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından yapılan anma töreninde Soyer, Menemen Olayı'nın Cumhuriyet'in hangi bedellerin sonucunda bugünlere geldiğinin kanıtı olduğunu söyleyerek şunları söyledi: "Tarih Menemen Olayı'nı düzenleyenleri; demokrasinin, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyet'in yani halkın düşmanları olarak yazdı. Aynı tarih Cumhuriyet'in değerlerini yıkmaya çalışanların karşısında dimdik duran Asteğmen Kubilay'ı, Bek&cc edil;i Hasan ve Bekçi Şevki'yi ise devrim şehidi olarak yazdı." Soyer, Cumhuriyet değerlerini yıkmaya çalışanların karşısında milyonlarca Kubilay olduğunu vurguladı.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi anarken, aslında tüm Cumhuriyet şehitlerini andıklarını ifade etti. Törene eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.

Cumhuriyet şehitleri için koştular

Şehit Asteğmen Kubilay'ı anma etkinlikleri kapsamında sabahın erken saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl on üçüncüsü düzenlenen "Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu"na yüzün üzerinde sporcu katıldı. Büyük erkekler kategorisinde yarışmayı Turgay Bayram birinci, Ramazan Karagöz ikinci, Murat Emektar ise üçüncü bitirdi. Koşuculara ödüllerini Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış takdim etti. Büyük kadınlar kategorisinde yarışmayı Sebahat Akpınar birinci, Sümeyye Erol ikinci ve Demet Dinç de üçüncü tamamladı. Yarışmacılar ödüllerini Menemen Garnizon Komutan Vekili Rafet Dalkıran'ın elinden aldı. Genç erkekler kategorisinde yarışmayı birinci bitiren Semih Bahar, ikinci bitiren Mahsu n Değer ve üçüncü bitiren Ömer Alaçlar'a ise ödüllerini Başkan Soyer verdi. Genç kadın kategorisinde ise yarışmayı birinci tamamlayan Dilek Öztürk, ikinci tamamlayan Ezgi Kaya ve üçüncü tamamlayan Hasibe Demir'e ise ödülünü Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak takdim etti.