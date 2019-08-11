Haberler» Güncel» Haber

İZMİRLİLER KURBAN BAYRAMINDA CAMİLERDE BULUŞTU

İZMİRLİLER, kurban bayramı namazını kılmak için tarihi camide bir araya geldi.

11.08.2019 09:53
İZMİRLİLER KURBAN BAYRAMINDA CAMİLERDE BULUŞTU
İZMİRLİLER, kurban bayramı namazını kılmak için tarihi camide bir araya geldi. Hep beraber bayram namazını kılan vatandaşlar, caminin çıkışında bayramlaştı.
Kurban bayramı nedeniyle İzmirli vatandaşlar Tarihi Hisar Camisi'nde buluştu. Bayram namazı için beraber saf tutan vatandaşlar, mutlu ve huzurlu bir bayram geçmesi dileği ile bayram namazını kıldı. Cami cemaati bayram namazının ardından çıkışta birbirleri ile bayramlaştı. Öte yandan, namaza gelen vatandaşlara cami önünde ikramlar yapıldı. Namazın ardından dağılan cemaat kurbanlıklarını kesmek için yola çıktı.
İZMİRLİLER KURBAN BAYRAMINDA CAMİLERDE BULUŞTU

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:15   İSTANBUL- KAĞITHANE'DE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ KARNINDAN VURDU
11:15   ADANA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ
11:15   VANLI KADINLAR KAPKAÇ VE ŞİDDETE KARŞI MUAY THAİ ÖĞRENİYOR
11:15   ADIYAMAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 4 YARALI
11:14   "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
11:12   Şehitliklerde hüzünlü bayram
11:09   - Hamburg'da Kurban Bayramı Çoşkusu