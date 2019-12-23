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İzmirliler rüya gibi üç gün yaşadı

İnstitut français İzmir'in geleneksel olarak düzenlediği Yeni Yıl Pazarı'na İzmirliler akın etti.

23.12.2019 08:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:58 İzmirliler rüya gibi üç gün yaşadı

Derya Yıldırım 'e damga vurdu6 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan etkinliğin ikinci gününde sahne alan sanatçı Derya Yıldırım'ın konser biletleri hızla tükendi.

Rengarenk ışıklar, müzikler, Baba ve Noel Anneler ile 3 gün süren Yeni Yıl Pazarı'nda İzmirliler, yılbaşı öncesi sevdiklerine en güzel hediyeyi almak için birbirleriyle yarıştı. Etkinlikte el yapımı takılar, örmeler, seramik, mozaik eserler ve dekoratif yılbaşı süsleri büyük ilgi gördü. Yeme-içme standları ise ziyaretçilere lezzet şöleni yaşattı. Bahçede müzik ziyafeti veren Noel Babalar eşliğinde dans eden İzmirliler eğlenceye doydu. Etkinliğin ikinci gününde gerçekleşen "Derya Yıldırım Konseri" ise etkinliğe damgasını vurdu. İzmir Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak ve Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya'nın da katıldığı konser dinleyicilerinden büyük alkış aldı.

"Kalbim Ege'de kalacak"

Konser boyunca Türkçe, Fransızca ve İngilizce şarkılar seslendiren Yıldırım'a dinleyenler de hep bir ağızdan eşlik etti. İzmirliler için özel bir repertuar hazırladığını söyleyen Yıldırım "Konser boyunca pozitif enerjinizi hissettim. Sizlerle olmaktan, şarkıları birlikte söylemekten büyük keyif aldım. Kalbim Ege'de kalacak" dedi.

'Yeniden gelsin' talebi aldık

İnstitut français İzmir Müdürü Caroline David, Yeni Yıl Pazarı'nın gördüğü ilgiden çok mutlu olduklarını belirterek "İzmirliler bizi bu yıl da yanlız bırakmadı. Üç gün boyunca müthiş bir kalabalığı ve mutlu çocukları ağırladık. Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştiren Derya Yıldırım'ı dinlemeye gelenlerden, gelipte yer bulamayanlardan sanatçının tekrar gelmesi için yoğun bir talep aldık. Keyif aldıklarını bilmek bizi gururlandırdı, gelen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


İzmir, Noel, Güncel

Kaynak: Bültenler

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