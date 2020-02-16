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İzmirliler "sevdiklerine" koştu

İzmir'de, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Sevdiğine Koş" etkinliğine yüzlerce kişi katıldı.

16.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:59
'de, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Sevdiğine Koş" etkinliğine yüzlerce kişi katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, Vapur İskelesi ve Üçkuyular Vapur İskelesi önünden koşuya başlayan katılımcılar, Mithatpaşa Üst Geçidi'nde buluştu.
Evli, sevgili, kardeş, arkadaş, anne-kız, baba-oğuldan oluşan yarışçılar, son parkurda el ele tutuşarak koşuyu tamamladı. Her yaştan İzmirlinin katıldığı etkinlikte sporcular, üzerlerinde "Tüm yollar" ve "Sana çıkar" yazılı tişörtler taşıdı.
Çocuğuyla beraber koştu
Yarışçılardan İsmail Hoştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin çok güzel geçtiğini söyledi.
Sporcu geçmişi olduğunu belirten Hoştan, "Amaç burada yarışı birinci bitirmek değil, spordu." dedi.
Çocuğu Atlas ile koşan Tuğba Doğru ise Konak'tan koşuya başladığını, yarışın sonunda iki sevgilisine de kavuştuğunu aktardı.
Eşi Onur Doğru da "Sabah antrenman yapmıştım, o yüzden biraz yoruldum. Çocukla koşmayı çok istiyordum. Zaten arabasını da özel aldık. Bundan sonra İzmir Maratonu'nda da ter dökeceğiz." diye konuştu.
Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.
İzmirliler

Sevgililer Günü, 14 şubat, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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