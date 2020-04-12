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İzmirliler sokağa çıkma yasağına uydu

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kalan İzmirlilere teşekkür etti.

12.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:37
İzmirliler sokağa çıkma yasağına uydu
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kalan İzmirlilere teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı, korona virüsü önlemleri kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak 'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. İzmir'de de vatandaşlar, büyük oranda karara uyarak evlerinde kaldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'dan da İzmirlere teşekkür geldi. Yüzde 100 oranda sokağa çıkmayarak vatandaşların evlerinde kaldığını aktaran Ayyıldız, "Korona virüsü salgınının önlenmesi amacıyla hükümetimizin ve valiliğimizin aldığı tedbirlere bugüne kadar uyan, cumartesi ve pazar günlerinde yüzde 100 oranında sokağa çıkmayarak evlerinde kalan İzmirli tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi arz ediyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, İzmir, Güncel
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