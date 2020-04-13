İzmirliler, yasağın ardından market ve pazar yerlerine koştu

İZMİR'de yaşayanlar, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından bu sabahtan itibaren alışveriş için market ve pazar yerlerine gitti. Kentte yasak sonrası hareketlilik gözlenirken, anonslarla halka sosyal mesafeye uyulması çağrısı yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İzmir 'in de aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ekmek ve unlu mamul üretiminin yapıldığı fırınlar, tıbbi malzeme üretilen iş yerleri, sağlık kuruluşları ve eczane gibi zorunlu ihtiyacın karşılandığı yerler ise açık kaldı. İzmir'de, sokağa çıkma yasağı sonrası 2 gün kapalı olan market ve pazar yerlerine, sabah saatlerinden itibaren akın oldu. Pazar yeri girişlerinde önlemler alan zabıta ekipleri, gelenlerin ateşini ölçtü. Maskesiz gelenlere ise maske verildi. El dezenfektanları da sıkılarak, pazar alanına girişler sağlandı. Anonslarla da halka sosyal mesafeye uyulması çağrısı yapıldı. Ayrıca pazarcı esnafının ürünleri seçtirmediği görüldü.

'ÖNLEMLERE UYUYORUZ'

Karabağlar ilçesinde pazar yerinde tezgah açan, evli ve 2 çocuk babası Metin Atay (32), sıkı önlemlerle gelenlerin içeri alındığını belirterek, yoğunluk olduğunu ve bereketli gün geçirmeyi umduklarını söyledi.

Tahsin Kılıçaslan (58) ise "2 günlük karantinanın ardından pazarımız eski düzene tekrar geldi. Gerekli önlemler alındı. Halkımız kurallara uyarsa hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Pazara alışverişe gelen, evli ve 2 çocuk annesi Rasime Telli (32) de "Karantina alışık olmadığımız bir şey ama bir o kadar da güzel aileyle olmak. Alışverişimizi tamamlar tamamlamaz hemen evimize döneceğiz" dedi.

Pazara gelenlerden Aysun Fidan (36) ise "Bazı ihtiyaçlar vardı onun için geldim. Önlemlere uyuyoruz. Pazara girişte maskemizi veriyorlar. Çalışanların emeğine sağlık" diye konuştu.

Gaziemir'de pazar yerine gelen, evli ve 2 çocuk babası Halil İbrahim Alan (45) da karantina nedeniyle evden çıkmadığını ve bunun gerekli olduğunu belirtip, ihtiyaçları için alışverişe geldiğini söyledi.

Evli ve 1 çocuk annesi Gülcan Çelik (45) ise "Sağlığımız için evde kalmalıyız. İhtiyaçlarımı almak için pazara geldim" dedi.

Pazarcı esnafından Uğur Özdemir, "Vatandaşımıza hizmet etmek geceden beri ayaktayız" derken, evli ve 7 çocuk babası Murat Sabancı (38) da "Tezgahımızı açtık. Müşteriler gelmeye başladı. İnşallah bereketli geçer" diye konuştu.

MASKESİZLER MARKETE ALINMADI

Pazar yerleri dışında marketlere de çok sayıda kişi alışveriş için gitti. Maskesiz olanlar, marketlerden içeri alınmazken, sebze ve meyveler ise eldivensiz ellettirilmedi. Konak'ta bulunan zincir marketin işletmecisi Vahdet Sarıkaya (50), "Sabah bu yoğunluğu bekliyorduk. Personelimiz erken saatlerde gelerek çalışmaya başladı. Dükkanımızın açıldığı ilk saatlerden itibaren yoğunluk mevcut. Özellikle sebzeler daha çok talep görüyor. Yoğun bir şekilde çalışmamız devam ediyor" dedi.

Salgının başladığı ilk günden beri güvenlik önlemleri aldıklarını belirten Sarıkaya, "Tedbirlerimizi sıkı tutuyoruz. İş yerine girişte dezenfekte noktalarımız var. Eldiven de elimizde. Maskesiz zaten yasak, içeri almıyoruz. Müşteri ve çalışanlarımızın hijyenine çok önem veriyoruz. Sosyal mesafeyi korumaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Alışveriş yapmaya markete gelen, evli ve 2 çocuk annesi Gülden Ördek (40), "Karantina mecbur yerine getireceğiz, kuralları uygulamak zorundayız. Herkesi düşünmek zorundayız. Bazı eksiklerimiz vardı. Markete onları almaya geldik" dedi.