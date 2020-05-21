İzmirliler, yasak sonrası sahillere koştu

İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, vatandaşlar 'Evde kal' çağrılarına uymayıp, sıcak hava nedeniyle sahil kenarlarına ve çimlere akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 15 ilde alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 19 Mayıs 00.00'da sona erdi. İzmirliler, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, hava sıcaklığının artması nedeniyle sahil kenarlarına akın etti. Bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları ise sahil kenarında çimlere oturarak sohbet etti. Bazı vatandaşların da maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.