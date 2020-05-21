İzmirliler, yasak sonrası sahillere koştu

İzmirliler, yasak sonrası sahillere koştuİZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, vatandaşlar 'Evde kal' çağrılarına uymayıp, sıcak hava nedeniyle sahil kenarlarına ve çimlere akın etti.

21.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:55
İzmirliler, yasak sonrası sahillere koştu
İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, vatandaşlar 'Evde kal' çağrılarına uymayıp, sıcak hava nedeniyle sahil kenarlarına ve çimlere akın etti. Birçok İzmirli, Alsancak Kordon'da ve Bostanlı sahildeki ağaç altlarında kitap okudu. Balık tutanların çoğunlukta olması da dikkat çekti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 15 ilde alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, hava sıcaklığının artması nedeniyle sahil kenarlarına akın etti. Bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları ise sahil kenarında çimlere oturarak sohbet etti. Gölge olduğu için sahildeki ağaç altlarını tercih edenler kitap okuyarak vakit geçirdi. Sandalyelerini yanında getirenler, denize karşı oturup, çay ve kahve içti. Alsancak Kordon'da ve Bostanlı sahilde balık tutanların çoğunlukta olması dikkat çekti. Bazı vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ettiği görülürken, bazıları kurallara uymadı. Kısıtlamanın bitmesini fırsat bilen kişiler, hava almak için kendilerini İzmir'in sahil kesimlerine attı.
'KENDİMİZİ DIŞARIYA ATTIK'
Arkadaşlarıyla birlikte Kordon'da yürüyüş yapan, "Artık evde oturmaktan çok sıkıldık. Kendimizi dışarıya attık. İnsanların dışarda bir arada olmasını o kadar çok istiyoruz ki. İnsanlar dışarıda sosyal mesafeyi koruyor. Biz de keyifli zaman geçiriyoruz. Koronavirüs salgınını atlattıktan sonra bizi bambaşka bir hayatın beklediğini düşünüyorum. Maskemizi takıyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz" dedi.
Nurkan Gültekin (26) ise, "Güneşli havanın tadını çıkarmak istedim. Biraz serinlik de var, gayet güzel. Bir ağaç gölgesi bulup kitabımı okudum. Evde baya bunalmıştım. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyorum hem kendimi hem onları düşünüyorum" diye konuştu. İzmirliler, yasak sonrası sahillere koştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Japonya Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Ataşehir’de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Haber
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Başkan Soyer’den İzmir’in minarelerinden ’Çav Bella’ çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
’Virüse karşı çare ormana gitmek’ dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Haberler››Güncel››İzmirliler, yasak sonrası sahillere koştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:52: Tunceli'de bir ilçede 166 kişinin, tüm bakkal ve market borcu ödendi - Haber 17:51: Adıyaman'da annesinin ağır yaraladığı çocuk hastanede öldü - Haber 17:50: Köy muhtarından örnek davranış - Haber 17:49: Uşak'ta orman yangını - Haber 17:48: Milas'taki orman yangınında 'sabotaj' şüphesi - Haber 17:23: Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti - Haber 17:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi - Haber 16:16: Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı - Haberler 16:04: Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi - Haberler