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İzmirlilerin ateşi termal kameralarla ölçülüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında insan yoğunluğunun fazla olduğu mekanlara termal kamera yerleştirdi.

07.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:49
İzmirlilerin ateşi termal kameralarla ölçülüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında insan yoğunluğunun fazla olduğu mekanlara termal kamera yerleştirdi. Termal kamerayla ateşi ölçülerek içeri alınan vatandaşlar, uygulamadan memnun olduğunu ifade etti.

Korona virüsü salgını nedeniyle İzmir'de önlemleri üst seviyeye çıkaran büyükşehir belediyesi, kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu 20 noktaya termal kameralar yerleştirdi. Bornova'da her gün yüzlerce insanın girip çıktığı ve krizin ilk günlerinde yoğunluk nedeniyle eleştirilen Nakliyeciler Sitesi'nin yanı sıra; Buca'da bulunan sebze ve meyve hali, İzmir Şehirlerarası Otogarı, Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığına konulan termal kameralarla, hem çalışanların hem de ziyaretçilerin ateşi ölçüldü. Ateşi normalin üzerinde çıkan kişilerin, sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği ifade edildi.

Nakliyeciler Sitesi 2. Başkanı Fikret Akdemir, uygulamadan dolayı teşekkür ederek, "Böyle bir termal kamera getirerek bize yardımcı oldular. Bu durum bizim açımızdan çok avantajlı; çünkü biz de kendi sağlımızı korumak sorundayız. Aynı zamanda dışarıdan gelen kamyoncu arkadaşlarımızın da sağlığını korumak zorundayız" dedi.

Şoförlerin polis kontrolünde siteye girdiğini ifade eden Fikret Akdemir, "Buraya gelenler takip mesafesini koruyarak içerisi giriyor ve işlerini hallederek geri dönüyorlar. Daha önce Nakliyeciler Sitesi'ne günde 3 bin kişi geliyordu; ama şimdi gelenlerin sayısı 700 ile bin kişi arasında değişiyor. Burayı elimizden geldiğince kontrol altında tutuyoruz" diye konuştu.

Nakliyeciler Sitesine sık sık geldiğini söyleyen İhsan Yılmazoğlu, uygulamanın faydasını gördüklerini belirtti. Yılmazoğlu, "Termal kamera gelmeden önce elimizle kontrol yapıyorduk. Küçük cihazlarla ölçüm yapılıyordu. Bu nedenle bir birimizle sürekli temas halindeydik. Bu kamera ile bize büyük bir kolaylık sağlandı. Şu anda insanlar ne yapacağını biliyor, daha düzenli. Herkes bu tünelin içerisinden geçerek ateş ölçümünü yapıyor" diye konuştu.

Şoför İrfan Altınege ise "Önlem almak, herkes için önemli. Herkes gerekli sorumluluğu yerine getirmeli" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Termal, İzmir, Güncel
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