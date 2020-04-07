Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmirlilerin ateşi termal kamerayla ölçülüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınında insan yoğunluğunun fazla olduğu mekanlara termal kamera yerleştirdi.

07.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:39
İzmirlilerin ateşi termal kamerayla ölçülüyor

Koronavirüs salgını nedeniyle İzmir 'de önlemleri üst seviyeye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu 20 noktaya da termal kameralar yerleştirdi. Bornova'da her gün yüzlerce insanın girip çıktığı ve krizin ilk günlerinde bu yoğunluk nedeniyle eleştirilen Nakliyeciler Sitesi'nin yanı sıra Buca'da bulunan Sebze ve Meyve Hali, İzmir Şehirlerarası Otogarı, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'na konulan termal kameralar, hem çalışanların hem de ziyaretçilerin ateşini ölçülüyor. Ateşi normalin üzerinde çıkan yurttaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Nakliyeciler Sitesi'ne de yerleştirildi

Nakliyeciler Sitesi'nin girişine kurulan termal kamera aracılığıyla, tek tek ateşi ölçülerek içeri alınan şoförler, uygulamadan memnun. Nakliyeciler Sitesi İkinci Başkanı Fikret Akdemir, uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Böyle bir termal kamera getirerek bize yardımcı oldular. Bu durum bizim açımızdan çok avantajlı. Çünkü biz de kendi sağlımızı korumak sorundayız. Aynı zamanda dışarıdan gelen kamyoncu arkadaşlarımızın da sağlığını korumak zorundayız" dedi. Şoförlerin polis kontrolünde siteye girdiğini ifade eden Fikret Akdemir, "Buraya gelenler takip mesafesini koruyarak içerisi giriyor ve işlerini hallederek geri dönüyorlar. Daha önce Nakliyeciler Sitesi'ne günde 3 bin kişi geliyordu ama şimdi gelenlerin sayısı 700 ile bin kişi arasında değişiyor. Burayı elimizden geldiğince kontrol altında tutuyoruz&rdqu o; diye konuştu.

"Termal kamera bize büyük kolaylık sağladı"

Nakliyeciler Sitesi'ne sık sık geldiğini söyleyen İhsan Yılmazoğlu, uygulamanın faydasını gördüklerini belirtti. Yılmazoğlu, "Termal kamera gelmeden önce elimizle kontrol yapıyorduk. Küçük cihazlarla ölçüm yapılıyordu. Bu nedenle bir birimizle sürekli temas halindeydik. Bu kamera ile bize büyük bir kolaylık sağlandı. Şu anda insanlar ne yapacağını biliyor. Daha düzenli. Herkes bu tünelin içerisinden geçerek ateş ölçümünü yapıyor" diye konuştu. Şoför İrfan Altınege ise "Önlem almak, herkes için önemli. Herkes gerekli sorumluluğu yerine getirmeli" dedi. Site esnaflarından Mehmet Yaşa da "Her yerde ateşimizi ölçüyorlar. Bizim için bu uygulama son derece iyi. Sağlık açısından önemli" diye konuştu.?

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Termal, İzmir, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İzmirlilerin ateşi termal kamerayla ölçülüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yavru Vatan’da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti Haberler
Yavru Vatan'da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var

Son Dakika Güncel Haberleri

11:31: Cinayet şüphelisi tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken böyle yakalandı - Haber 11:31: Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru - Haber 11:31: Antalya'da şiddetli rüzgarda 400 dönüm sera zarar gördü - Haber 11:30: Almanya'da sanayi üretimi şubatta beklentilerin üstünde arttı - Haber 11:30: Sivas Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler