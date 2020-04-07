İzmirlilerin ateşi termal kamerayla ölçülüyor

Koronavirüs salgını nedeniyle İzmir 'de önlemleri üst seviyeye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu 20 noktaya da termal kameralar yerleştirdi. Bornova'da her gün yüzlerce insanın girip çıktığı ve krizin ilk günlerinde bu yoğunluk nedeniyle eleştirilen Nakliyeciler Sitesi'nin yanı sıra Buca'da bulunan Sebze ve Meyve Hali, İzmir Şehirlerarası Otogarı, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'na konulan termal kameralar, hem çalışanların hem de ziyaretçilerin ateşini ölçülüyor. Ateşi normalin üzerinde çıkan yurttaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Nakliyeciler Sitesi'ne de yerleştirildi

Nakliyeciler Sitesi'nin girişine kurulan termal kamera aracılığıyla, tek tek ateşi ölçülerek içeri alınan şoförler, uygulamadan memnun. Nakliyeciler Sitesi İkinci Başkanı Fikret Akdemir, uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Böyle bir termal kamera getirerek bize yardımcı oldular. Bu durum bizim açımızdan çok avantajlı. Çünkü biz de kendi sağlımızı korumak sorundayız. Aynı zamanda dışarıdan gelen kamyoncu arkadaşlarımızın da sağlığını korumak zorundayız" dedi. Şoförlerin polis kontrolünde siteye girdiğini ifade eden Fikret Akdemir, "Buraya gelenler takip mesafesini koruyarak içerisi giriyor ve işlerini hallederek geri dönüyorlar. Daha önce Nakliyeciler Sitesi'ne günde 3 bin kişi geliyordu ama şimdi gelenlerin sayısı 700 ile bin kişi arasında değişiyor. Burayı elimizden geldiğince kontrol altında tutuyoruz&rdqu o; diye konuştu.

"Termal kamera bize büyük kolaylık sağladı"

Nakliyeciler Sitesi'ne sık sık geldiğini söyleyen İhsan Yılmazoğlu, uygulamanın faydasını gördüklerini belirtti. Yılmazoğlu, "Termal kamera gelmeden önce elimizle kontrol yapıyorduk. Küçük cihazlarla ölçüm yapılıyordu. Bu nedenle bir birimizle sürekli temas halindeydik. Bu kamera ile bize büyük bir kolaylık sağlandı. Şu anda insanlar ne yapacağını biliyor. Daha düzenli. Herkes bu tünelin içerisinden geçerek ateş ölçümünü yapıyor" diye konuştu. Şoför İrfan Altınege ise "Önlem almak, herkes için önemli. Herkes gerekli sorumluluğu yerine getirmeli" dedi. Site esnaflarından Mehmet Yaşa da "Her yerde ateşimizi ölçüyorlar. Bizim için bu uygulama son derece iyi. Sağlık açısından önemli" diye konuştu.?

Kaynak: Bültenler