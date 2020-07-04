İzmirSokak düğününde silahlı kavga 2'si ağır 5 yaralı

Sokak düğününde silahlı kavga 2'si ağır 5 yaralıİZMİR'in Konak ilçesinde bir sokak düğününde çıkan kavgada, 4 kişi silahla vurularak, bir kişi de darp edilerek yaralandı.

04.07.2020 05:44 | Son Güncelleme: 04.07.2020 07:20
Sokak düğününde silahlı kavga 2'si ağır 5 yaralı
İZMİR'in Konak ilçesinde bir sokak düğününde çıkan kavgada, 4 kişi silahla vurularak, bir kişi de darp edilerek yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3464 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yapılan düğüne katılan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, iki grup birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada silah kullanıldı. Olayda 4 kişi tabanca ile açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden vuruldu, bir kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların isimlerinin Ahmet S., Durmuş S., Kazım S., Engin K. ve Celal P. olduğu öğrenildi. Yarlılardan Durmuş S. ve Engin K.'nin durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis, silahı kullanan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. İzmirSokak düğününde silahlı kavga 2’si ağır 5 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Konak, kavga, Güncel, Haber
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