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İzmit Atatürk Anıtı'nı bakıma alınacak

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Saat Kulesi mevkiinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bronz anıtını bakıma alacak.

13.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:32İzmit Atatürk Anıtı'nı bakıma alınacak
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Saat Kulesi mevkiinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bronz anıtını bakıma alacak.

Mevsim şartlarına bağlı olarak zamanla hasar gören ve bundan dolayı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alınan bronz heykelin bakım ve onarımı, belediyenin Etüt Proje Müdürlüğü kontrolünde uzman ekiplerce gerçekleştirilecek. Önümüzdeki haftalarda bakım ve onarım çalışmalarına başlanacağını belirten belediye yetkilileri çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan İzmit Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini önlemek için gerçekleştirdiği çalışmalarına 7 gün 24 saat devam ediyor. Özellikle ana caddelere, kaldırımlara bina ve iş yeri önlerine veya konteyner yanına izinsiz ve mevzuata aykırı olarak bırakılan moloz, inşaat atığı ve evsel atıkların kaldırılması yönünde denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, daha önce uyarılmasına rağmen çevre ve görüntü kirliliği oluşturan kişi ve kurumlar hakkında Kabahatler Kanunu'na istinaden yasal işlem yapıyor. Konuyla ilgili 42 olumsuzluğun giderildiğine de işaret eden yetkililer, denetimlerin devam edeceğini duyurdu. - KOCAELİ

Mustafa Kemal Atatürk, İzmit Belediyesi, Kocaeli, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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