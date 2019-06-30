30.06.2019 23:23
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İzmit barlar sokağında kesici aletli kavga: 2 yaralı

İzmit barlar sokağında kesici aletli kavga: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi barlar sokağında bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki grup arasında 2 kişi kesici aletle yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli 'nin İzmit ilçesi barlar sokağında bilinmeyen bir nedenle Kavga eden iki grup arasında 2 kişi kesici aletle yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam 21.30 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Veysel D. (19) ve Muhammet B. kesici alet ile yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Veysel D. Kocaeli Devlet Hastanesi 'ne, Muhammet B. ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, yaralama olayına karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kemalpaşa Mahallesi , Kocaeli , kavga , İzmit , 3. Sayfa

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