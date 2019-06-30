30.06.2019 23:53
Haberler » 3. Sayfa » Haber

İzmit barlar sokağında kesici aletli kavga: 2 yaralı

İzmit barlar sokağında kesici aletli kavga: 2 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi barlar sokağında bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki grup arasında 2 kişi kesici aletle yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

İzmit barlar sokağında kesici aletli Kavga : 2 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli 'nin İzmit ilçesi barlar sokağında bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki grup arasında 2 kişi kesici aletle yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam 21.30 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Veysel D. ve Muhammet B. kesici alet ile yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Veysel D. Kocaeli Devlet Hastanesi 'ne, Muhammet B. ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, yaralama olayına karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.İzmit barlar sokağında kesici aletli kavga: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi , Kocaeli , kavga , İzmit , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
01:08 Özdere'de dumanların etkilediği iki otel boşaltıldı
00:57 Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
00:56 Kamyonet kaza yaptı: 1 ton bamya yola savruldu
00:54 Makas atan araç ortalığı birbirine katıp kaçtı
00:53 Komando birlikleri Suriye'ye sevk edildi
00:30 Asansörde sıkışan Afganlı çocuk hayatını kaybetti
00:28 Dikili ilçesindeki yangının ardından bir yangında Menderes'te