İzmit Belediye Başkanı Doğan'a Ziyaret

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6 Avrupa ülkesinden gelen öğretmenler, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı ziyaret etti.Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu tarafından yürütülen proje kapsamında İtalya, İsveç, Romanya, Slovakya, Portekiz ve Polonya'dan gelen 20 öğretmen, Belediye Başkanı Doğan'ı makamında ziyaret etti.Doğan, ziyarette yaptığı konuşmada, eğitimin dünyanın her yerinde vazgeçilmez unsurlardan biri olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakan olduğu ilk günden beri en büyük bütçeyi eğitime harcadığını ifade etti.