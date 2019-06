İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, belediyedeki usulsüzlükleri açıkladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, görevi devraldıktan sonra 2 buçuk aylık süre içerisinde kurumda tespit ettikleri usulsüzlükleri açıkladı. Hürriyet, dernek ve vakıflara yapılan 7 milyona yakın harcama olduğunu söyleyerek tahsis edilen binaların geri alınacağını söyledi.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, göreve geldikleri günden sonra belediye içerisinde usulsüzlükler yapıldığı iddiaları üzerine inceleme başlattı. Başlatılan incelemelerde daha önce haksız kadrolaşmaları açıklayan Hürriyet, düzenlediği yeni toplantıda ise yapılan ihaleler, protokoller, makam araçlarına yapılan harcamalar ve derneklere yapılan yardımlarla belediyenin zarar uğratıldığını söyledi. Dosyalar dolusu belgelerle toplantısına başlayan Hürriyet, TÜGVA, İHH, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı gibi birçok yere yapılan yardımların bina ve malzeme destekleriyle birlikte 7 milyonu bulduğunu söyledi. Dernek ve vakıflara bina tahsisinin belediye tarafından yapılamayacağını söyleyen Hürriyet, belediye malı olan ancak vakıfların kullandığı binaların en kısa sürede geri alınacağını söyledi.



Eski başkan hakkında suç duyurusunda bulunacak



Toplantıda yapılan ihalelerle belediyenin bazı alanlarda zara uğratıldığını da anlatan Hürriyet, sadece yenilenen temizlik hizmeti ihalesi ile 300 bin TL'lik, kiralık 7 lüks makam aracının iade edilmesi ile 10 işçinin bir yıllık maaşı kadar tasarruf ettiklerini, bütçe açıklarını da 20 milyon düşürdüklerini söyledi. Meclis kararı ile 2009 yılında YERELSEN'den çıkma kararın alınmasına rağmen başkanın kararı uygulatmadığını ifade eden Başkan Hürriyet, konu hakkında yasal işlem başlatacaklarını ve dönemin başkanı Nevzat Doğan hakkında görevi kötüye kullanma, kamuyu zarar uğratma suçlarından dava açacaklarını belirtti.



Vakıf ve derneklerin tüm giderleri protokolle belediyeye fatura edilmiş



Yaptıkları incelemelerde ilk etapta gözlerine çarpan bulguların israf düzenini gösterdiğini belirten Başkan Hürriyet, "Bu cemaatler, vakıflar, ne yaptığı belli olmayan her şeyini belediyeye fatura ettiren yapılar var. Burada da TÜGVA, Ensar gibi vakıflara, bunların dışında da var birkaç tane, bunlara neler yapılmış tek tek çıkarttırdık. Öyle işler yapılmış ki maşallah belediyeleri arpalık gibi kullanıldığı bir fotoğraf aslında. TÜGVA ve Ensar ile bir protokol yapılmış. Bu protokol yetkisi meclisten çıkmış. Nevzat Bey'de o yetkiye dayalı olarak TÜGVA ile 25 yıllık, Ensar'la da 10 yıllık protokol yapmış. Protokolün içeriğinde de sınırsız şekilde bu yapılar ne istiyorsa, ne etkinlik yapacaksa, kirasından, elektriğine suyuna yaptığı her işi belediyeye fatura etmiş" dedi.



"Böyle dernekçiliğe, vakıfçılığa can kurban"



Vakıflarla yapılan protokollerin hukuka aykırı olduğunu anlatan Hürriyet, "Hiçbir başkan kendi görev süresini aşacak, bir sonraki başkanların bile ipotek altına girmesini sağlayacak etki alanını azaltacak, yetkisi gasp edecek şekilde protokol yapamaz. Meclis de kendi görev süresini aşacak şekilde bir yetkiyi başkana asla veremez. Protokol ile vakıflarda personel bulundurmuşuz maaşını bile ödemişiz. Personel bizim, elektrik, suyu bizim, masası, sandalyesi her şeyi bizim. Bir de üzerine kilitli bir kapı var, başkan olarak gittim ve kilitli odaya giremedim. Niye kilitli diye sordum, 'Ensar Vakfı başkanının, sadece kendisi girebilir' dediler. Adamlar yarışma yapıyor, kol saati, drone gibi onları bile belediyeye fatura ediyorlar. Lokma, helva dağıtıyorlar belediye ödüyor. Niye belediye dağıtmıyor acaba. Böyle dernekçiliğe, vakıfçılığa can kurban. Resmi talep yazmışlar, iki hafta içinde toplamda 60 adet elma, 60 adet mandalina, 60 adet portakala ihtiyacımız vardır' demişler. TÜGVA yaz okulu gösteri sunumu yapmış belediyeye, makbuz kesmiş biz de 4 bin 720 lira para ödemişiz" diye konuştu.



"7 milyona varan bir harcama kalemi vakıflar için harcanmış"



Belediyenin taşınmazlarını vakıf ve derneklere tahsis edemeyeceğini ve binaların en kısa sürede geri alınacağını belirten Hürriyet, "Binalar bizim. Sonuçta biz o binaları geri alacağız. Vakıflara ve havaya giden para toplamda ilk başta 1 milyon demişim iyimser davranmışım, 2 milyona varıyor. Bina yapım maliyetleriyle birlikte 7 milyona varan bir harcama kalemi sırf bu vakıflar için harcanmış. Bu protokoller batıl. Biz yine de hukuki yönden bir ihtar çekiyoruz. Özel eşyalarınız varsa alın diye. Ama eşyaların çoğu bizim. Kitabı, terliği de bizim, biz almışız. Normalde hiçbir şey almaması ceketini alıp çıkmaları lazım. Gün mün yok hemen boşaltacağız. Bugün bir tanesinin kilitlerini değiştirteceğim. Merkezlerden bir tanesini hemen geri alacağım" şeklinde konuştu.



"10 lüks makam aracının karşılığı 10 kişinin maaşına bedel"



Belediyede lüks makam araçlarının geri iade edildiğini ifade eden Başkan Hürriyet Sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şirketten bir makam aracı kiralanmış Nevzat Bey için. Bu BMW marka araç şirket üzerinden kiralanmış. Yaklaşık 3 yıl 3 aylık kullanım maliyetini çıkarttık. 862 bin TL. Belediyedeki makam araçlarını gönderdim. Başkan yardımcılarına, müdürlere ve başkana kiralanan bütün araçlar kiralama şirketine iade edildi. İçlerindeki yakıtlarımız varsa o bile alındı. Meclis üyesi Mehmet Çetin'e bile araç tahsis edilmiş. Şimdi talimat verdim, bizim müdürlüklerimize kaç araç lazım? Bir de kiralanmak isteyen araçların bedellerini inceleyerek hangisinin daha uygun, hangisi bizi ne kadar rahatlatacağını inceleyeceğiz. Satın almada şöyle bir sıkıntımız var; peşin ödemimiz gerektiği için kasamızda para yok. 10 lüks makam aracının karşılığı 10 kişinin maaşına bedel."



"Bütçe açığımız yaklaşık 20 milyon düşmüş"



Bütçe açığını düşürdüklerini belirten Hürriyet, "Bazı başkan yardımcıları ile müdürlerin haksız kadrolarda olduğu, usulsüz şartları özellikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 68/B maddesine göre istenilen koşulları sağlamadığı ve yüksek makamlara atandığı, yüksek fiyattan maaş aldığını tespit ettik. Bu bir iddia. Ben bunları isim isim müfettişe verdim. Nisan ayında eksi 32 milyon ile bütçe açığımızı devralmışız. Dün akşam mali Hizmetler Müdürlüğü rapor sundu, bunu 12 milyona düşürmüşüz. Bütçe açığımız yaklaşık 20 milyon düşmüş" dedi.



"Kim işini yapmıyorsa savunmasını alacaksınız"



Belediye içinde görevini yapmayarak kendilerini sabote etmek isteyenler hakkında soruşturma başlatacaklarını da dile getiren Hürriyet, "Demek ki birileri içeride sabote ettiriyor. Mesela amirlerin şikayetleri geliyor bana, erken paydos ettiriyor. Ağaç altında yatan işçiler yanı başı çöp dolmuş. Bundan kendince bana zarar vermek isteyen militan bir kadro var. Bunun içinde işçisi, amiri ve memuru da var. Hizmet etmiyormuş gibi algı oluşturup beni buradan yıpratmak amacı güderseler kimse kusura bakmasın kim olursa olsun gözünün yaşına bakmam. Gereğini hukuk içerisinde, belediye başkanı haklarımı kullanarak yaparım. Kimse de bana neden yaptın diyemez. Bu noktada talimat verdim müdürlere soruşturma açacaksınız. Kim işini yapmıyorsa savunmasını alacaksınız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA