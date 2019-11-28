İzmit Belediye Başkanından Büyükerşen'e ziyaret

Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye bürokratları, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi ile gezi programına başlayan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve heyeti, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kentpark, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı sera ve atölyelerini gezdi.

Eskişehir'deki şehircilik anlayışı hakkında çok güzel şeyler duydukları için Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ettiklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, "Eskişehir'i çok beğendik. Yılmaz Büyükerşen'in belediyecilik modelini İzmit'te de hayata geçirmek istiyoruz. Eskişehir birçok kent için model. İzmitli hemşehrilerimizin de şehrinizin güzelliklerini görmeleri için 14 Temmuz 2019'dan itibaren Eskişehir turları düzenliyoruz. Bir yıl boyunca her gün devam edecek olan kültür turlarımıza oldukça yoğun katılım var. Vatandaşlarımız da bizler gibi Eskişehir'den geldiklerinde kentinizden hayranlıkla bahsediyorlar" dedi.

Gerçekleştirdikleri nezaket ziyareti için Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki ekibine teşekkür eden Başkan Büyükerşen, yeni döneminde İzmit Belediye Başkanı'na başarılar diledi.