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İzmit Belediyesi 16 iş yeri için ihaleye çıktı

İzmit Belediyesi'ne ait 16 iş yerinin kiraya verilmesi için düzenlenen ihalede çok sayıda firma teklif verdi.

23.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:27 İzmit Belediyesi 16 iş yeri için ihaleye çıktı
İzmit Belediyesi'ne ait 16 iş yerinin kiraya verilmesi için düzenlenen ihalede çok sayıda firma teklif verdi.

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda belediyeye ait 16 iş yeri ihaleye çıkarıldı. Kiraya verilecek 16 iş yerinin ihalesine 10 iş yeri için talep gerçekleşirken 5 iş yeri için talep oluşmadı. İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında ihale dışında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne ait toplam 28 madde görüşülerek toplantı sonlandırıldı. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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