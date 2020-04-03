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İzmit Belediyesi 4 tesisini barınma ve gıda ihtiyaçları için hazır hale getirdi

İzmit Belediyesi, mülkiyetindeki 3 kültür merkez ile 1 spor tesisini korona virüs salgını nedeniyle barınma ihtiyacı olan vatandaş ve sağlık çalışanlarının kullanımı için hazır hale getirdi.

03.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:29
İzmit Belediyesi 4 tesisini barınma ve gıda ihtiyaçları için hazır hale getirdi
İzmit Belediyesi, mülkiyetindeki 3 kültür merkez ile 1 spor tesisini korona virüs salgını nedeniyle barınma ihtiyacı olan vatandaş ve sağlık çalışanlarının kullanımı için hazır hale getirdi.

İzmit Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Serdar Mahallesi'nde bulunan Şehit Ramazan Şahinkaya Kültür Merkezi, Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde bulunan Erol Olçok Kültür Merkezi, Orhan Mahallesi'nde bulunan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi ve Kocatepe Mahallesi'nde Kuruçeşme Spor Tesislerini, korona virüs nedeniyle gerek evsiz vatandaşlar gerekse virüs tedirginliği nedeniyle eve gitmek istemeyen ve barınma ihtiyacı duyan sağlık çalışanları için ve gıda, barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tamamen hazır hale getirdi.

İhtiyaç halinde kullanımı için hazır hale getirilen tesislerin, yatakhane, mutfak, duş, tuvalet, sosyal alan gibi her türlü barınma ve gıda ihtiyacına cevap verebilecek durumda olduğu belirtildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in Kocaeli Valiliği, İzmit Kaymakamlığı, devlet hastanesi başhekimliği ve KOÜ Rektörlüğüne resmi yazı yazarak, ihtiyaç anında tesislerin tüm personel ve imkanlarıyla kullanıma hazır olduğunu bildirdiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, İzmit, Yaşam
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