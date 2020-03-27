Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmit Belediyesi aile hekimlerini de unutmadı

İzmit Belediyesi Dikimevi'nde maske üreterek hastanelere hijyenik maske desteğinde bulunan İzmit Belediyle Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, aile hekimlerini unutmadı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:50
İzmit Belediyesi aile hekimlerini de unutmadı
İzmit Belediyesi Dikimevi'nde maske üreterek hastanelere hijyenik maske desteğinde bulunan İzmit Belediyle Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, aile hekimlerini unutmadı.

Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüs nedeniyle talebi artan ve bulunması günden güne güçleşen hijyenik maske için kolları sıvamış ve kurdurduğu İzmit Belediyesi Dikimevi'yle bu ihtiyacı karşılamak için maske üretimine geçmişti. İki gün içerisinde kentte bulunan tüm hastanelerde çalışan sağlık personellerine hijyenik maske desteğinde bulunan Başkan Hürriyet, sağlık ocaklarında çalışan aile hekimleri ve sağlık personellerini unutmadı.

İzmit Belediyesi Dikimevi'nin faaliyet geçmesiyle pek çok sağlık kuruluşuna maske desteği sağlanırken, sağlık ocaklarında çalışan aile hekimleri ve sağlık personelleri için de çalışmalar tamamlandı. Yarından itibaren İzmit'te bulunan tüm sağlık ocaklarına İzmit Belediyesi Dikimevi'nde yapımı tamamlanan hijyenik maskenin yanı sıra eldiven ve hijyenik malzeme dağıtılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Hürriyet, İzmit, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İzmit Belediyesi aile hekimlerini de unutmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri, aile hekimlerinin virüs tehlikesi konuşulurken ağladı Haberler
CNN Türk spikeri, aile hekimlerinin virüs tehlikesi konuşulurken ağladı
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya’da Lassa salgını: 176 ölü Haberler
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya'da Lassa salgını: 176 ölü
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Haberler
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50’ye ulaştı Haberler
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:43: Ayasofya'nın akustiği ilk kez kayıt altına alındı (1) - Haber 13:42: ANKARA Altındağ'da parklardaki banklar kaldırıldı - Haber 13:42: Dazkırı'da Kovid-19 tedbirleri - Haber 13:42: İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 769 artarak 4 bin 858'e... - Haber 13:40: Bakan Pekcan: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu iş dünyasının hizmetine açık - Haber 12:24: IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek - Ekonomi 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber