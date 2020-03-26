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İzmit Belediyesi Akmeşe ve çevre köyleri dezenfekte ediyor

Yeni tip korona virüse karşı merkez mahallelerin yanı sıra köylerde de dezenfekte çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Akmeşe ve çevre köylerdeki parkları köşe bucak temizledi.

26.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:33
İzmit Belediyesi Akmeşe ve çevre köyleri dezenfekte ediyor
Yeni tip korona virüse karşı merkez mahallelerin yanı sıra köylerde de dezenfekte çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Akmeşe ve çevre köylerdeki parkları köşe bucak temizledi.

Tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de kendisini gösteren koronavirüse karşı İzmit Belediyesi canla başla çalışarak tedbirleri almaya devam ediyor. Bir yandan sağlık çalışanları için ekipman üreten, hastanelerde kendilerini ziyaret ederek bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak besinler ikram eden İzmit Belediyesi, bir yandan da dezenfekte işlemlerine programlı olarak devam ediyor. Bu kapsamda Akmeşe Mahallesi'nde birçok alanda dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Merkez mahallelerinin yanı sıra köylerde de dezenfekte çalışmalarını aksatmayan ve İzmit'te sokak sokak temizlik işlemi uygulayan İzmit Belediyesi ekipleri, Akmeşe Mahallesi'nde birçok bölgede dezenfekte işlemi yaptı. Ekipler bölgede bulunan Ercan Pakı, Akay Parkı, Mera Parkı,, Ural ataman Gençlik ve Spor Parkı, Ural Ataman Spor Kompleksi, Akmeşe Kapalı Pzarı ve Akmeşe Meydanı'nı detaylı şekilde dezenfekte etti. Köylerdeki çalışmaların, tüm parklar tamamlanana kadar devam edeceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmit Belediyesi, Akmeşe, İzmit, Güncel

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