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İzmit Belediyesi araç kiralama ihalesi düzenledi

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi kent temizliğinde kullanılacak olan 90 araç için kiralama ihalesi gerçekleştirdi.

12.11.2019 15:47 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:52İzmit Belediyesi araç kiralama ihalesi düzenledi
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi kent temizliğinde kullanılacak olan 90 araç için kiralama ihalesi gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi toplantı salonunda açık ihale usulü gerçekleştirilen ve ihale sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. 29 firmanın evrak teslim aldığı ihaleye 2 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklif 29 milyon 305 bin 620 TL olurken en düşük teklif ise 27 milyon 739 bin 140 TL olarak verildi. Yaklaşık maliyeti 29 milyon 775 bin 962,22 TL olarak belirlenen ihaleyi kazanan firmanın değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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