İzmit Belediyesi büro personeli ve kimya mühendisi alacak
İzmit Belediyesi BEKAŞ bünyesi üzerinden geçici süreli büro personeli ve kimya mühendisi alacak.
15.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:04
İzmit Belediyesi, belediye iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde geçici süreli 5 ay 29 gün olmak üzere büro personeli ve kimya mühendisi alacağını duyurdu. Korona virüs ile mücadele süreci nedeniyle şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Başvurular sadece belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Kimya mühendisi başvuruları 14-21 Nisan, büro personeli başvuruları ise 15 Nisan - 27 Nisan tarihleri arasında yapılacak. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler: İzmit Belediyesi, Güncel