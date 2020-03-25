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İzmit Belediyesi çalışanlarına korona virüs düzenlemesi

Korona virüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre İzmit Belediyesinde asgari çalışan bulundurulacak.

25.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:38
İzmit Belediyesi çalışanlarına korona virüs düzenlemesi
Korona virüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre İzmit Belediyesinde asgari çalışan bulundurulacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin ardından İzmit Belediyesi de çalışanlarına yönelik düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre Belediye personeli, kamu hizmetini aksatmayacak şekilde dönüşümlü olarak çalışacak.

Genelgeye göre, yeni tip korona virüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak, hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda olacak.

Daha önceki genelgede Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler. Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

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