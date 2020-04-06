Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

İzmit Belediyesi, yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtacağı yardım kolileri için sağlanacak gıda malzemelerini küçük esnaftan satın alacak.

06.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:33
İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak
İzmit Belediyesi, yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtacağı yardım kolileri için sağlanacak gıda malzemelerini küçük esnaftan satın alacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüsün Türkiye'yi etkilediği ilk günden bu yana çalışmalarını sürdürürken, virüsün etkisini en aza indirmek için vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Başkan Hürriyet, başlattığı yardım platformuyla hem virüs sebebiyle işleri istediği gibi gitmeyen küçük esnafa hem de yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara aynı anda destek olacak. Bu kapsamda, İzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan temin edecek.

Konuyla ilgili olarak Kocaeli Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük ile görüşen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Korona virüs nedeniyle pek çok vatandaşımız ve esnafımız mağdur oldu. Vatandaşlarımız evden çıkamayınca, dükkan açmak zorunda olan esnaflarımız ise ekonomik sıkıntı yaşadı. Biz de kurduğumuz İzmit Belediyesi Yardım Platformu ile hem küçük esnafımıza hem de vatandaşlarımıza dokunmak istedik. Hazırladığımız destek kolilerini İzmit'te bulunan bakkal esnafımızdan sağlayacağız. Böylece kent esnafını da, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı desteklemiş olacağız. Bu konuda Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük ile görüştük ve alt yapımızı hazırladık" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, İzmit, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak Ekonomi
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Ekonomi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı Ekonomi
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
İstanbul’da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Ekonomi
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Ekonomi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Ekonomi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Honda ve General Motors’dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler Ekonomi
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:49: Limon sarımsak zam şampiyonu - Ekonomi 10:46: Çiçek ihracatçıları: ''Zor günlerde de çiçek alın'' - Ekonomi 10:46: Tarımda Covid-19 tedbirleri alınmaya başlandı - Ekonomi 10:46: Antalya TSO 138 yaşında - Ekonomi 10:40: Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı - Ekonomi 10:32: Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak - Ekonomi 10:02: Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum - Ekonomi 09:16: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler 08:54: Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil - Haber 11:16: Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet - Ekonomi 16:58: Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı - Ekonomi