İzmit Belediyesi'den Serdar'a merdiven ve korkuluk

İzmit Belediyesi tarafından Serdar Mahallesi'nde merdiven ve korkuluk çalışması yapıldı.



İzmit Belediyesi, mahallerde yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Şehrin dört bir yanında yol, asfalt, kaldırım çalışmalarını yürüten İzmit Belediyesi, son olarak Serdar Mahallesi Bilgin Sokak'ta merdiven ve korkuluk çalışmasını tamamlayarak bölgeyi özellikle engelli, yaşlı ve çocuklar için daha güvenli hale getirdi. Bölgede oturan engelli ve yaşlı vatandaşların eğimli olan yolu rahat şekilde çıkmaları için çalışmalarını hızla tamamlayan belediye ekipleri tarafından 15 metre uzunluğunda 1,2 metre genişliğinde yapılan çalışmada 4 metreküp beton kullanıldı. Mahalle halkı hizmet için belediye ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA