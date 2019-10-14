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İzmit Belediyesi encümeni toplandı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Encümeni İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler Başkanlığında toplandı.

14.10.2019 13:42İzmit Belediyesi encümeni toplandı
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Encümeni İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler Başkanlığında toplandı.

Toplantıda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne ait 7 gündem maddesi karara bağandı. Toplantıda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 5 adet evrağı karara bağlandı. Toplantıda Karabaş Mahallesi Hafız Selim Efendi Sokak'ta bulunan liftli otomatik açık otoparkın kiracılık devrini de ilgilendiren kararlar onaylanırken, Şirintepe Mahallesi Günaydın Sokak'taki binaya proje dışı imalat yapılması sebebiyle bin 562 TL cezai işlem uygulandı.

Toplantıda son olarak Alikahya Atatürk Mahallesi'nde kaçak inşaatın sahibi ne, yapı kayıt belgesi alması sonrası verilen para cezası ve yıkım kararı iptal edildi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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