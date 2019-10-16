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İzmit Belediyesi encümeni toplandı

İzmit Belediyesi Encümen Toplantısı, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında gerçekleşti.

16.10.2019 13:39İzmit Belediyesi encümeni toplandı
İzmit Belediyesi Encümen Toplantısı, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında gerçekleşti.

Haftalık olarak gerçekleştirilen İzmit Belediyesi Encümen Toplantısı, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında toplandı. Encümen toplantısında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait 3 madde görüşülüp karara bağlandı. İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan encümen toplantısında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü maddelerine göre Akçakoca Mahallesi 378 ada 19 numaralı parselin kamulaştırması karara bağlandı. Ayrıca İzmit Belediyesi'ne ait Körfez Mahallesi 5180 ada 10 numaralı parseli park alanı olarak kullanan şirketten 5 yıla geri dönük olarak ecrimisil bedeli alınması kararı alındı. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Politika

Kaynak: İHA

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