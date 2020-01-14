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İzmit Belediyesi engelleri ortadan kaldırıyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi engelli vatandaşların rahat bir yaşam şartlarına sahip olmaları adına çalışmalarını sürdürüyor.

14.01.2020 15:17 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:22İzmit Belediyesi engelleri ortadan kaldırıyor
KOCAELİ (İHA) – Belediyesi engelli vatandaşların rahat bir yaşam şartlarına sahip olmaları adına çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesi yaptığı çalışmalar ve uygulamalarla engelli vatandaşların rahat bir yaşam şartlarına sahip olmaları adına tüm gayretleriyle çalışmaya devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in "Engelsiz bir hayat için hepimiz dayanışma içerisinde olmak zorundayız" sözlerinden yola çıkan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Malta Mahallesi Dünya Bankası konutlarında evlerine gitmekte büyük zorluklarla yaşayan engelli vatandaşlar için engelli rampası oluşturdu.

Evinin önüne engelli rampasının yapılmasına çok sevinen Dünya Bankası Konutları 25. ada sakinlerinden Alptekin Güven mutluluğunu sosyal medyadan Başkan Hürriyet'e teşekkür ederek paylaştı. Güven paylaşımında, "İzmit Belediyesine ve Sayın Başkanım Fatma Kaplan Hürriyet'e derdime derman olduğu için, engelimi ortadan kaldırdığı için çok ama çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah seni utandırmasın" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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