İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı gerçekleştirildi

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında gerçekleştirildi.



Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'ne ait 6 madde görüşülerek karara bağlandı.



Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün dosyasında yer alan belediyeye ait 16 adet yerin kiraya verilmesi için 23 Aralık 2019 Pazartesi günü ihaleye çıkılmasına karar verildi. Kabaoğlu Mahallesi 438 Ada 1 No'lu parseldeki 530,80 metrekarelik belediye hissesinin diğer hissedar tarafından alımı talep edildi. Kıymet takdir komisyonunca parselin metrekaresi 1250 TL olarak belirlenirken toplamda 663 bin 500 TL'ye diğer hissedara satışına karar verildi.



Tehlikeli yapılar yıkılıyor



Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün dosyasında yer alan Emirhan Mahallesi 1290 No'lu parselde bulunan metruk yapının tehlike oluşturması nedeniyle yüzde 20 fazlası hissedarlardan tahsis edilmek üzere yıkım kararı alındı. Ambarcı Mahallesi 2637 No'lu parselde bulunan tehlikeli yapının bir kısım hissedarlarının maddi imkansızlık nedeniyle fakirlik belgesi beyan etmesi sonucu geri kalan yıkım maliyetinin diğer hissedarlardan tahsis edilmesine karar verildi. Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi 3566 Ada 22 No'lu parselde 2 katlı bina üzerine 88 metrekarelik kaçak ilave yapılması nedeniyle mal sahibine 10 bin 309.92 TL'lik cezai işlem uygulanmasına karar verildi.



Zabıta Müdürlüğü'nün dosyasında yer alan Plajyolu Köylü Pazarı 94 No'lu Pazar yerinin sahibinin işi bırakması nedeniyle 25.10.2019 tarihi itibari ile belediyeye herhangi bir borcu olmaması da göz önünde bulundurularak 2 metrelik pazar yerinin iptaline karar verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA