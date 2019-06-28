28.06.2019 17:27
Haberler » Güncel » Haber

İzmit Belediyesi halk ekmek için fırıncılarla görüştü

İzmit Belediyesi halk ekmek için fırıncılarla görüştü

İzmit Belediyesi, vatandaşların ekmeği daha ucuz temini edebilmeleri için fırıncılarla bir araya geldi.

İzmit Belediyesi , vatandaşların ekmeği daha ucuz temini edebilmeleri için fırıncılarla bir araya geldi.

Belediye Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın ve Nurettin Bulut ile Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı 'nın bir araya geldiği buluşmada ucuz ekmek konusu masaya yatırıldı. Ucuz ekmek konusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan buluşmayla ilgili bilgi veren Başkan Yardımcıları Yalçın ve Bulut " amacımız vatandaşlarımızın ekmeği daha ucuza alabilenlerini sağlamaktır. Bunun için Fırıncılar Odası ile ortak hareket edip vatandaşımıza daha ucuza ekmek almalarını sağlamak istiyoruz" diye belirttiler. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Ali Sarı , Kocaeli , İzmit Belediyesi , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:18 ABD'Lİ ÜNLÜ AKTÖR İSTANBUL'A GELDİ; CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK...
18:18 Etiyopya'dan reformlarda kararlılık mesajı
18:18 Bingöl merkezli tefecilik operasyonu: 13 gözaltı
18:18 Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Brown Düzce'de
18:18 MUĞLA'DA ENGELLİLER İÇİN İZCİLİK KAMPI
18:18 ŞANLIURFA YENGESİNİ DÖVÜP, BIÇAKLA SALDIRDI
18:17 Para vermeyen babasını 18 kez bıçaklayarak öldürdü