28.06.2019 22:18
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İzmit Belediyesi halk ekmek için fırıncılarla görüştü

İzmit Belediyesi halk ekmek için fırıncılarla görüştü

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi, vatandaşların ekmeği daha ucuz temini edebilmeleri için fırıncılarla bir araya geldi.

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi , vatandaşların ekmeği daha ucuz temini edebilmeleri için fırıncılarla bir araya geldi.

Belediye Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın ve Nurettin Bulut ile Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı 'nın bir araya geldiği buluşmada ucuz halk ekmek konusu masaya yatırıldı. Ucuz ekmek konusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan buluşmayla ilgili bilgi veren Başkan Yardımcıları Yalçın ve Bulut, "Amacımız vatandaşlarımızın ekmeği daha ucuza alabilenlerini sağlamaktır. Bunun için Fırıncılar Odası ile ortak hareket edip vatandaşımıza daha ucuza ekmek almalarını sağlamak istiyoruz" dediler. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Ali Sarı , Kocaeli , İzmit Belediyesi , Ekonomi

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