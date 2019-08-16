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İzmit Belediyesi ilçeye yeni yollar kazandırıyor

İzmit belediyesi ekipleri yol açma ve genişletme çalışmaların da son olarak KENTSA Sitesi arkasından kalan 400 metre uzunluğundaki yolun 150 metrelik kısmını açtı.

16.08.2019 18:01 İzmit Belediyesi ilçeye yeni yollar kazandırıyor
İzmit belediyesi ekipleri yol açma ve genişletme çalışmaların da son olarak KENTSA Sitesi arkasından kalan 400 metre uzunluğundaki yolun 150 metrelik kısmını açtı.

İzmit Belediyesi imar uygulamaları ile yol açma ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Alikahya Fatih Mahallesi Akarca Caddesi devamı KENTSA Sitesi arka tarafındaki 400 metre uzunluğundaki yolun 150 metrelik kısmı açıldı. Ekipler yolun yapım aşamasında bin 250 ton hafriyat alındığını ve 200 ton stabilize dolgu yapıldığını belirtirken geri kalan 250 metrelik kısmı için ise çalışmaların devam ettiğini ifade ettiler. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, Alikahya, Güncel

Kaynak: İHA

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