Haberler » Yaşam » İzmit Belediyesi Kadın Kooperatifi ilk toplantısını yaptı - Haberler

İzmit Belediyesi Kadın Kooperatifi ilk toplantısını yaptı

İzmit Belediyesi tarafından kurulan İzmit Kadın Kooperatifi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

24.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:03 İzmit Belediyesi Kadın Kooperatifi ilk toplantısını yaptı
Belediyesi tarafından kurulan İzmit Kadın Kooperatifi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in girişimleriyle geçtiğimiz hafta Durhasan Tarımsal Uygulama Bahçesinde gerçekleşen büyük bir etkinlikle ve 23 bin lavanta dikimiyle çalışmalarına başlayan İzmit Belediyesi Kadın Kooperatifi ilk toplantısını yaptı. İzmit B Başkan Hürriyet'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp, Kırsal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümoğlu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Aysun Bolat Kılıç ve kadınlar katıldı. Toplantıda ziraat finans uzmanı Sema Albeni, beden eğitimi öğretmeni İlknur Kocamanoğlu, danışmanlık şirketi sahibi Gonca Berktay, tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı genç girişimci Ayşenur Duysak, yoga eğitmeni Ayşegül İşcan, tekstil işletmecisi ve kostüm asistanı Kadriye Akcan, hobi marketi işletmecisi Mehtap Doymuş, seramik sanatçısı Çiğdem Eroğlu, cam sanatçısı Şeyda Karaman, organizatör Sibel Kaya, eski Bankacı Hicran Öztekin ve sanat evi sahibi İnci Öztürk, Remziye Yıldız ve Esra Efe de yer aldı.

Toplantıda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kadınların iş hayatında olmasının önemini sürekli olarak vurguluyoruz. Kadınların üretmesi ve ekonomik özgürlüğü olması gerekiyor. Kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması ve kadın girişimcilerin kooperatif çatısı altında ticari faaliyette bulunması bizim için çok kıymetli. İzmit Kadın Kooperatifiyle kadın istihdamının artacağını ve gizli kadın emeğinin değerleneceğini biliyoruz. Bu proje kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayata katılmalarına fırsat sunacak ve sizler de kendi alanlarınızda bizlere vereceğiniz tecrübelerle buna katkı sağlayacak. Her zaman söylediğimiz gibi kadın gülerse dünya güler. Biz de kadınlarımızın gülmesi için her zaman elimizden geleni yapacağız" dedi. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, İzmit, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

19:12   Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi - Haberler
19:12   Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada - Haberler
19:09   Kuzey Kore'den ABD'ye üstü kapalı 'Noel hediyesi' tehdidi - Haberler
19:09   Dört cami ateşe verildi, Etiyopyalılar sokağa döküldü - Haberler
19:09   Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi - Haberler
18:41   Son dakika: Adana'da 4 ilçede okullar tatil edildi - Haberler
18:18   ABD'nin Wisconsin eyaletinde 57 yıl sonra kartopu savaşı yasağı kalkıyor - Haberler
17:47   İstanbul'da banka soygunu girişimi! Çevreye kurşun yağdırdı - Haberler
17:16   Bakan Selçuk'la görme engelli öğrenci arasında duygulandıran diyalog - Haberler
17:03   Rusya karıştı! 19 okul, 7 mahkeme ve 6 tren istasyonuna bomba ihbarı - Haberler
24.12.2019 19:22:37