İzmit Belediyesi Köylünün Ayağına Gidiyor

İzmit Belediyesi
köy ziyaretlerine ve hane halkıyla görüşmelerine devam ediyor.
İzmit Beledisiyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Gökhan Kılıç ile Ziraat Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu tarafından gerçekleştirilen köy ziyaretlerinde vatandaşlarla birebir görüşmeler yapılıyor. Köy muhtarlarının da yer aldığı ziyaretlerde köylülerin tarım, hayvancılık başta olmak üzere çeşitli konulardaki soruları da cevaplandırılıyor.
Oldukça yararlı geçtiği kaydedilen ziyaretlerin Düğmeciler, Şahinler, Böğürgen, Çavuşoğlu, Yenice
Balören, Dağköy, Karaabdülbaki, Sapakpınar ve Sultaniye köylerine de yapıldığı öğrenildi. - KOCAELİ
İzmit Belediyesi,İzmit
09 Aralık 2018 Pazar 19:41