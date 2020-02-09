Haberler » Güncel » İzmit Belediyesi'nden kar mesaisi - Haber

İzmit Belediyesi'nden kar mesaisi

İzmit'te etkili olan kar yağışı nedeniyle önlemlerini artıran İzmit Belediyesi, karla mücadele ekipleri ile tüm mahallelerde tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

09.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:27İzmit Belediyesi'nden kar mesaisi
'te etkili olan kar yağışı nedeniyle önlemlerini artıran İzmit Belediyesi, karla mücadele ekipleri ile tüm mahallelerde tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

İzmit'te zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı dolayısıyla yoğun bir mesai gerçekleştiren İzmit Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü gece saatlerinde de çalışmalarını sürdürdü.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki personellerin görev yaptığı karla mücadele ekibi, öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana arterler olmak üzere mahallelerde, yollarda yaşanabilecek buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapıldı. Ekipler İzmit Belediyesinin sorumluluğunda olan üst geçitlerde vatandaşların her hangi bir olumsuzluk yaşamaması için de önlem alarak temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Öte yandan İzmit'in yüksek mahallelerinde de gece yaşanabilecek aşırı kar yağışı için de önlemler alınarak grayderler acil durumlar için hazır olarak bekletiliyor. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 14:34:15