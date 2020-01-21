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İzmit Belediyesi'nden ölçü ve tartı aletleri uyarısı

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, ölçü ve tartı aletleri damga ve periyodik muayene süresinin 29 Şubat'ta sona ereceğini duyurdu.

21.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:43İzmit Belediyesi'nden ölçü ve tartı aletleri uyarısı
İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, ölçü ve tartı aletleri damga ve periyodik muayene süresinin 29 Şubat'ta sona ereceğini duyurdu.

İzmit Belediyesi Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Memurluğu tarafından yapılan açıklamada, 3516 sayılı Ölçü ve Ölçü Aletleri Kanununun 9'uncu maddesine göre 2020 yılı içerisinde damga ve muayenesi gerçekleştirilecek olan terazilerin muayene süresinin, önümüzdeki ay sonu dolduğu hatırlatıldı. Esnafların cezalı duruma düşmemeleri için 1 Ocak -29 Şubat tarihleri arasında İzmit Belediyesi Gelir Birimi'ne beyan vermeleri gerekiyor. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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