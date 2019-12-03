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İzmit Belediyesi'nden örnek proje

İzmit Belediyesi evcil hayvan sahiplerinin kullanabilmesi için "Evcil Hayvan Atık Torbası ve Kutusu" projesini hayata geçirdi.

03.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:07İzmit Belediyesi'nden örnek proje
Belediyesi evcil hayvan sahiplerinin kullanabilmesi için "Evcil Hayvan Atık Torbası ve Kutusu" projesini hayata geçirdi.

Hayvan dostu belediye olarak gerçekleştirmiş olduğu projelerle farkındalık oluşturan İzmit Belediyesi dikkat çekecek bir projeye daha imzasını attı. "Evcil Hayvan Atık Torbası ve Kutusu" projesini uygulamaya koyan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü proje kapsamında İzmit'te 7 bölge belirledi. Evcil hayvanları olan vatandaşların rahatça hayvan atıklarını toplayabilmesi için konulan ücretsiz atık torbası, çevre temizliği açısından da önem arz ediyor.

Şehirde köpek ve kedilerin yoğun olarak gezdirildiği park ve yürüyüş yolu başta olmak üzere 7 bölgede proje hayata geçirildi. Örnek teşkil etmesi açısında önemli olan "Evcil Hayvan Atık Torbası ve Kutusu" şimdilik Sabri Yalım Parkı, Acısu Parkı, Kültür Tepesi, Yahya Kaptan Şehit Sedat Şimşek Parkı'na 2 adet ve Yürüyüş yoluna 2 adet şeklinde yerleştirildi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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