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İzmit Belediyesi'nden yangın mağduru aileye yardım eli

İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde çıkan yangında kullanılmaz hale gelen evi onardı.

20.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:48İzmit Belediyesi'nden yangın mağduru aileye yardım eli
Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde çıkan yangında kullanılmaz hale gelen evi onardı.

İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde çıkan yangın sonucu eşyaları zarar gören vatandaşın mağduriyetine İzmit Belediyesi duyarsız kalmadı. Yanan evi baştan başa boyayan ekipler, aileye eşya yardımında da bulundu. İhtiyaç sahibi yangın mağduru ailenin boya- badana işlemleri İzmit Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen duvarlar yepyeni bir görünüme kavuşurken, ekipler aileye eşya yardımında da bulundu. Yaşanın üzücü olay sonrası evleri onarılan aile, kendilerine destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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