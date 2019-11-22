Haberler » Güncel » İzmit Belediyesi öğretmenleri ağırladı - Haber

İzmit Belediyesi öğretmenleri ağırladı

İzmit Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmenleri belediyede ağırlayarak günlerini kutladı.

22.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:56İzmit Belediyesi öğretmenleri ağırladı
Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmenleri belediyede ağırlayarak günlerini kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle İzmit Belediyesi tarafından İZMEK kurs öğretmenlerine ve İzmit Belediyesi Müdürlüğü öğretmenlerine düzenlediği etkinlikle günlerini kutladı. . Belediyenin 9'uncu katından düzenlenen kokteyle İzmit Belediyesi Başkan Vekili Necat Çakır, Başkan Yardımcısı Cem Güler, İzmit Belediye Koordinatörü Hakan Özkum, CHP İlçe Başkanı Hakan Çakar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp ve Biz İzmit'iz Platformunun kurucusu Hüseyin Erol katıldı.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in şehir dışında olmasından dolayı kendisine vekalet eden Necat Çakır programda yaptığı konuşmada, "Sevgili öğretmen arkadaşlarım, 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Sizlere Başkanımız Fatma Hanım'ın sevgilerini iletiyorum. Bir şey öğretmek, katma değer oluşturmak ve bilgilerinizi birileriyle paylaşmak çok değerli. Sizlerin ortaya çıkardığı ürünleri görmüş, incelemiş biri olarak gerçekten duygulandım ve gururlandım. Her yıl yeni öğrencilerle tanışıyorsunuz. Birikimlerinizi, donanımlarınızı onlarla paylaşıyorsunuz ve bu çok kıymetli. Dünyanın en güzel mesleğini icra ediyorsunuz. Sizlere sağlık ve nice nice yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:54 Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü
19:54 BM: "Yemen'de hava saldırıları yüzde 80 azaldı"
19:52 Kayınpederini göğsünden bıçaklayan cinayet zanlısı firari damat yakalandı
19:51 Spor kadınlar 'şiddete hayır' demek için futbol maçı yapacak
19:51 Adana iş yerinde çıkan yangında ayakkabılar kül oldu
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 19:54:43