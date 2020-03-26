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İzmit Belediyesi sağlık çalışanları için siper maske üretiyor

İzmit Belediyesi ekipleri, sağlık çalışanları için kurduğu atölyede maske ve koruyucu tulumun ardından siper maske de üretmeye başladı.

26.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:25
İzmit Belediyesi sağlık çalışanları için siper maske üretiyor
İzmit Belediyesi ekipleri, sağlık çalışanları için kurduğu atölyede maske ve koruyucu tulumun ardından siper maske de üretmeye başladı.

Korona virüse karşı tam bir seferberlik halinde temizlik çalışmalarını yürüten İzmit Belediyesi, sağlık çalışanları için ekipman ve malzeme üretimi de yapıyor. Kendi dikimevinde sağlık çalışanları için steril maske, önlük ve bone üreten İzmit Belediyesi, siper maske üretimine de başladı.

İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadelede de tüm üretim kaynaklarını seferber etti. Maske, bone ve önlük üretimiyle sağlık personeline büyük destek veren İzmit Belediyesi, şimdi de PLA olarak adlandırılan, mısır nişastasından üretilen sağlıklı ve güvenli bir malzemeden elde edilen siper maske üretimini başlattı. Kendi atölyelerinde salgına karşı sağlık üreten İzmit Belediyesi, siper maskeleri de öncelikle sağlık çalışanlarına tahsis ediyor.

Öte yandan, denetim ve kontrollerine devam eden zabıta ekipleri kapalı ve semt pazarlarında faaliyet gösteren esnafa ve pazar alışverişini yapan vatandaşa uyulması gereken hijyen ve temizlik kuralları ile ilgili bilgiler verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmit Belediyesi, Yaşam

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