Haberler » Güncel » İzmit Belediyesi turuncu renk çınar rozeti dağıttı - Haber

İzmit Belediyesi turuncu renk çınar rozeti dağıttı

İzmit Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumdaki farkındalığı arttırmak amacıyla vatandaşlara turuncu renk çınar rozeti dağıttı.

28.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:01İzmit Belediyesi turuncu renk çınar rozeti dağıttı
İzmit Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumdaki farkındalığı arttırmak amacıyla vatandaşlara turuncu renk çınar rozeti dağıttı.

İzmit Belediyesi kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve gerekli yasaların yapılması için kamuoyu oluşturmak adına düzenlenen kampanyaya yürüyüş yolunda vatandaşlara ve belediye personeline turuncu renk çınar yaprağı broşu dağıtarak katılım sağladı. Kocaeli Barosu ile gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara Kadın Hakları içerikli bilgilendirme broşürü de dağıtıldı.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekti

İzmit Belediyesi kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için çınar yaprağını turuncu renkli rozet haline getirdi. Turuncu renk, kampanyanın tüm uluslararası faaliyetlerinde tema olarak kullanılmakta olup kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet barındırmayan daha parlak bir geleceğin simgesi anlamında kullanılıyor.

Personel de destek verdi

İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen farkındalık etkinliğine belediye personeli de destek verdi. Kadınından erkeğine belediyedeki tüm personel dağıtılan turuncu renk çınar rozetini takarak "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" dedi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:44 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri
12:44 Başkan Orhan: En kısa zamanda yaralarımızı saracağız
12:44 Toros Üniversitesi'nde 'travmaya, yaklaşım ve müdahaleler' söyleşisi
12:44 Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum' sempozyumu
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:27 Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Alevi ailenin duvarına "Defol" yazılmasına tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 12:50:59