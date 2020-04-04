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İzmit Belediyesi ücretsiz maske dağıtacak

Pazar ve marketlere maskesiz girişler yasaklanması sonrasında İzmit Belediyesi, cumartesi pazarı girişi ve kentin farklı noktalarında ücretsiz maske dağıtımı yapacaklarını duyurdu.

04.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:32
İzmit Belediyesi ücretsiz maske dağıtacak
Pazar ve marketlere maskesiz girişler yasaklanması sonrasında İzmit Belediyesi, cumartesi pazarı girişi ve kentin farklı noktalarında ücretsiz maske dağıtımı yapacaklarını duyurdu.

Korona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan yeni genelgeye göre marketlere ve pazarlara maskesiz girişler yasaklandı. Kararın alınmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Cumartesi Pazarı ve kentin farklı noktalarında ücretsiz maske dağıtacaklarını açıkladı. Başkan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, birlikte başaracağız" dedi.

Korona virüsle mücadele kapsamında ilk günden itibaren sıkı tedbirler uygulayan İzmit Belediyesi, temizlik ve ilaçlama faaliyetlerinin yanı sıra, kendi dikimevinde maske üretimine başlamış ve öncelikli olarak bu maskeleri sağlık çalışanlarına dağıtmıştı. İlk etapta 50 bin adet üretilen steril maskeler, nano teknolojik ve sıhhi kumaşlardan üretiliyor. İzmit Belediyesi steril maske dışında siperlikli maske üretimi ve dağıtımına da başlamıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel
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